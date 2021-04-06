До тепла залишилося зовсім трохи: коли в Україну повернеться гарна погода

Погода в Україні найближчими днями налякає жителів більшості областей різким похолоданням, мокрим снігом і дощами. Проте холодний циклон швидко покине територію України синоптики назвали дату, коли погода стане теплою і сонячною.

Про це йдеться на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в Україні у вівторок, 6 квітня

Схід, південна, центральна та північна частина країни будуть перебувати в зоні сухої та ясної погоди. Єдине, що буде псувати – сильний штормовий вітер у всіх областях. Нічна температура повітря буде коливатися в межах 0 +3 градуси, вдень у більшості областей прогріється до +9 +12 градусів.

На заході синоптики прогнозують похолодання, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сніг з дощем і сильний вітер. Вночі температура знизиться до -1 +3 градусів, вдень очікується від +3 до +7 градусів.

У Києві 6 квітня невелика хмарність, сильний вітер з поривами, але без опадів. Вночі +1 +3 градуси, удень +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 6 квітня

Погода в Україні у середу, 7 квітня

У середу всі області країни накриє сильними опадами. На сході, півдні та в центрі очікуються дощі, місцями пройдуть зливи. Очікується сильний штормовий вітер. На заході та у північній частині – мокрий сніг з дощем. На сході та в південній частині вночі +3 +7 градусів, вдень від +11 до +14 градусів. У центральній частині вночі +3 +5 градусів, вдень +8 +10 градусів. На півночі вночі +2 +4 градуси, вдень +7 +9 градусів. У західній частині вночі очікується мороз до -3 градусів, вдень буде холодно, від +2 до +5 градусів.

У Києві 7 квітня очікується сильний дощ з мокрим снігом. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +4 +6 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 7 квітня

Погода в Україні у четвер, 8 квітня

У четвер дощі будуть йти майже у всіх областях країни, на заході – з мокрим снігом, у центральній частині та на півдні – сніг з дощем. Очікується сильний вітер з поривами штормовими. Температура повітря впаде в усіх областях, крім південного сходу. На заході та півночі вночі від -3 до +2 градусів, вдень +3 +5 градусів. На півдні та в центрі вночі від 0 до +5 градусів, вдень +5 +9 градусів, на сході вночі близько +5 градусів, вдень +7 +10 градусів.

У Києві 8 квітня буде йти мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі у столиці від 0 до +2 градусів, вдень +4 +6 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 8 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 9 квітня

У п'ятницю в Україні погода знову поміняється і почне теплішати, а опади підуть. За прогнозом синоптиків, сонячна погода охопить усі області країни. Вночі в більшості областей від -3 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +8 +11 градусів.

У Києві 9 квітня очікується суха погода, без опадів. Вночі у столиці від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 9 квітня

Погода в Україні у суботу, 10 квітня

У суботу в Україні істотно потеплішає майже у всіх областях. Місцями можливі легкі нічні морози, до -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів стрибнуть до +11 +13 градусів, місцями прогріється до +16 градусів.

В Києві 10 квітня очікується ясна та суха погода, без опадів. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень прогріється до +12 +14 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 10 квітня