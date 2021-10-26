В Україні оновили правила перевезень транспортом: хто може отримати величезний штраф
В Україні з 21 жовтня діють нові правила перевезень пасажирів. Правила стосуються міжобласних перевезень: автобусами, поїздами та літаками. Всі пасажири, а також водії, зобов'язані мати COVID-документи й за недотримання правил можуть нарахувати величезний штраф.
Що змінилося в правилах перевезення пасажирів, розповіли на сайті МОЗ.
Відповідальність за наявність документа про вакцинацію або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, тепер лежить на пасажирах. Це стосується регулярних і нерегулярних перевезень між областями та на міжнародних маршрутах.
Виняток - особистий легковий транспорт, в якому знаходиться не більше 5 пасажирів (без урахування дітей до 14 років). Пасажирів в особистому транспорті може більше, якщо вони члени однієї сім'ї. Також документи не знадобляться неповнолітнім.
За відсутність COVID-документів у пасажирів в поїздах і в авіатранспорті відповідальність несе перевізник.
Які потрібні документи
Перевізник зобов'язаний повідомити пасажирів про необхідність мати при собі один з документів:
Сертифікат вакцинації "жовтий" або "зелений" - в паперовому або електронному вигляді на порталі "Дія" (Одна або дві дози вакцини)
Іноземний сертифікат про вакцинацію препаратами, які включені в список ВООЗ для використання в екстрених ситуаціях.
Документ про отримання однієї дози вакцини - форма 063-О,її видає лікар в пунктах вакцинації відразу.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке має термін дії один рік після отримання другої дози вакцини.
Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, які дійсні 72 години.
У найближчому майбутньому можна буде використовувати сертифікат про те, що людина вже перехворіла. Такий сертифікат видаватимуть сімейні лікарі після аналізів і термін їх дії буде 180 днів. Також його можна буде згенерувати в додатку "Дія". Зараз цей документ знаходиться на стадії розробки.
Важливо! Звичайна паперова довідка про одужання не дає право на проїзд у транспорті.
Які є штрафи
Відсутність документа про вакцинацію або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність за статтею 44-3 кодексу України Про адміністративні порушення.
Штраф за таке порушення – від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз ця сума - від 17 до 34 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося фейковий додаток "Дія" – як відрізнити підробку.
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