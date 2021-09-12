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У Києві виявили цукерки з небезпечною речовиною: як вони виглядають

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Києва, Неділя 12 вересня 2021 09:37
У Києві виявили цукерки з небезпечною речовиною: як вони виглядають Фото: у Києві виявили цукерки з небезпечною речовиною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві виявили небезпечні цукерки, в яких завищено вміст транзитних кислот. Солодощі були виявлені 3 вересня, і в Держпродспоживслужбі нагадали про необхідність вилучення продукції, невідповідної стандартам.

Про це передає прес-служба відомства.

Виробник солодощі в- ТМ "Ріконд". Вміст речовини до шоколадних цукерках не відповідає нормі.

Повідомляється, що ці солодощі експортувалися з України через місто Рівне в Литву. Експортер: ДПФ "ЕКОТЕХНІКА-М", їх офіс знаходиться в Києві.

"Інформаційне повідомлення від 3 вересня 2021 року отримане за системою швидкого оповіщення про харчові продукти та корми", - йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що процедура вилучення продукції, що не відповідає вимогам, повинна проводитися негайно з інформуванням у термін не менше двох робочих днів.

Які саме солодощі були вилучені не повідомляється, але на ілюстрації, наведеній прес-службою відомства, показані шоколадні цукерки "Мальва".

У Києві виявили цукерки з небезпечною речовиною: як вони виглядають

Фото: у Києві знайшли небезпечні цукерки (kyiv-dpss.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україні з'явився небезпечний енергетик. Продукцію вимагають вилучити з магазинів.

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Госпродпотребслужба
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