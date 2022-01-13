В Україні назвали ТОП-10 освітніх подій 2021 року

Традиційно Асоціація інноваційної та цифрової освіти щороку підбиває підсумки найважливіших подій у сфері освіти. Не виключенням став і 2021 рік.

Норматив року

19 лютого Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. На основі типової навчальної програми кожен заклад освіти може створювати власну освітню програму - так звану модульну програму. Отже, з 1 вересня 2022 року учні, які перейдуть до 5 класу, навчатимуться за новою освітньою програмою - так передбачає реформа Нової української школи (НУШ).

Прем’єра року

З 30 квітня, вперше в історії українського парламенту запрацювала Платформа дистанційного навчання Верховної ради України, яка стала основою системного навчання співробітників Апарату і Комітетів ВРУ, народних депутатів України та їх помічників. Аналогічні проєкти успішно працюють в парламентах провідних країн світу, що суттєво покращує якість законотворчої діяльності та забезпечує інституційну пам’ять вищого законодавчого органу влади. Даний проєкт реалізовано за підтримки Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи.

Будівництво року

В Україні розпочалось будівництво Президентського університету. Відповідне доручення 31 травня підписав президент України Володимир Зеленський: "Це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього". Передбачається, що освітній процес у Президентському університеті будуватиметься на засадах підготовки професіоналів найвищого рівня за такими напрямами, як: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; новітні енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров’я; глобалізація і міжнародні комунікації - які є основою технологічного укладу 6.0.

Проект року

Понад 50% українців працюють не за фахом. Саме це стало передумовою для визначення профорієнтації одним з основних пріоритетів діяльності у 2021 році Міністерства освіти і науки України, яке запровадило Всеукраїнський проект з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії", що стартував 11 серпня. Відтепер кожен учень старших класів має можливість сформувати власний "Паспорт Здібностей", щоб свідомо обрати професію, в який він може бути успішним. Як підсумок, в Україні запустився ефективний "соціальний ліфт", який з’єднує навчальні заклади та роботодавців, що стане основою формування системного Кадрового Резерву України та реформи старшої профільної школи в рамках Нової Української Школи (НУШ).

Можливість року

20 серпня Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало Національну еко-систему вивчення та тестування рівня володіння української мови "Моя мова", яка складається з платформи-агрегатора всіх проєктів з вивчення української мови, які діють в Україні - мультимедійного курсу "Сучасна українська мова" у міжнародному форматі SCORM, платформи з навчання української мови для іноземців та української діаспори "Speak Ukraine", а також адаптивної системи тестування рівня володіння української мови, якою за перший місць скористалося понад 50 тис. осіб.

Подія року

Понад півмільйона школярів стали учасниками першого Всеукраїнського уроку з профорієнтації, який відбувся у прямому етері 12 жовтня. Даний захід ініціювало Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти. Власними історіями успіху з молоддю поділились селебритіс: Євген Клопотенко, який входить до топ-50 кухарів світу та єдиний Олімпійський Чемпіон в Токіо від України - Жан Беленюк. Школи масово викладали фото та відео, як дивились урок цілими класами по всій країні. Дана подія увійшла до Національної Книги Рекордів, як наймасовішій урок в Україні.

Цифровізація року

Понад 1 млн українців вже зареєструвалися на навчання в межах Національного проєкту з розвитку цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта" від Міністерства цифрової трансформації України. Про це повідомила прес-служба даного відомства 25 жовтня. Проект діє з 2020 року і за три роки планує навчити 6 млн українців цифровій грамотності.

Прорив року

3 листопада Україна першою у світі отримала від США ліцензію на проведення Національної олімпіади геніїв Genius Olympiad Ukraine. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Відповідний контракт підписала 3 листопада у Вашингтоні Мала академія наук України. Genius Olympiad - це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу.

Втрата року

27 листопада, у віці 48-ми років пішла з життя заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. У вересні 2019 року пані Любомиру призначили на посаду заступника міністра освіти і науки України. З 25 березня по 25 червня 2020 року вона виконувала обов’язки міністра освіти і науки України, в тому числі, в найважчий період жорсткого локдауну, який був запроваджений в країні через пандемію COVID-19.

Звичка року

15 грудня дружина президента України Олена Зеленська та міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет презентували Платформу про здорове харчування у школах "Знаїмо". Як заявила перша леді, мета кампанії - більше ніж змінити шкільне меню на корисне й здорове. Завдання-максимум - змінити харчові звички українських сімей. На платформі зібрано повну інформацію для керівників закладів освіти та вчителів про перебіг реформи й нормативи шкільного харчування, а також багато корисної інформації для учнів та батьків.