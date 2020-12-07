Археологи виявили дивовижну знахідку часів вікінгів: ніхто навіть не очікував

Археологи розкопали унікальну знахідку (колаж РБК-Україна)

У Швеції недалеко від Стокгольма археологи розкопали дивовижну знахідку часів вікінгів. В землі знайшли коштовності: монети з срібла, браслети і намисто. Як повідомляється на сайті Arkeologerna.com, ніхто з учених не думав, що на цьому місці опиняться такі скарби.

Серед монет, які були виявлені в урні, вчені розпізнали п'ять арабських дірхам, а також одну європейську срібну монету з французького міста Руан. Остання виділяється ще й тим, що датується X століттям.

Прикраси і коштовності знайшли на стародавній фермі. Скарб зі срібними цінностями був захований під дерев'яною підлогою. Монети знаходились в мішечку з тканини, а прикраси були в керамічному горщику.

Вчені також знайшли там кільця на шию, вони чудово збереглися. Всього їх було 8 штук. У так званій схованці крім кілець для шиї були нарукавні кільця, в кількості 2 штук, 2 перлини, 1 кільце, монетні підвіски. Поки не ясно, чому мешканці вирішили заховати свої коштовності.

Знайдені монети демонструють широкі зв'язки і процвітаючу торгівлю в Скандинавії епохи вікінгів. Деякі монети походять із таких країн, як Англія, Баварія та Богемія.

У Швеції знайшли дивну знахідку (фото:arkeologerna.com)

Як ми писали раніше, в Туреччині археологи розкопали древню статую священика. Їй, імовірно, близько двох тисяч років.