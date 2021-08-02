В Україні нарешті ослабне спека: де стане прохолодніше за все
Погода в Україні 3 серпня принесе послаблення спеки. Максимальна температура повітря досягне + 28 градусів.
Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.
"Температура повітря 3 серпня протягом дня дозволить спокійніше пересуватися вулицями, а не стрибати від тіні до тіні і швидко під кондиціонер - передбачається + від +25 до +28 градусів. З нюансами: у західних областях завтра вдень від +22 до +27 градусів", - повідомила синоптик
Діденко зазначила, що на Сході та Півдні ще затримаються спекотні градуси, від +29 до +33 градусів.
3 серпня дощі очікуються на сході країни і в Карпатах, додала експерт.
"Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за наш Схід і південний схід, тому саме там завтра ймовірні короткочасні дощі і грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах", - попередила Діденко.
За словами синоптика, на решті території України суху погоду організовує виступ далекого, але потужного атлантичного антициклону.
Погода в Києві
У столиці 3 серпня температура повітря знизиться, опади малоймовірні.
"У Києві 3 серпня температура повітря знизиться і протягом дня складе від +25, до +26 градусів. Дощі завтра малоймовірні. Майже ідеальний день нарешті комусь дофарбувати дах, розвісити на провітрювання килими, полагодити щось у дворі, просто нормально пройтися",- резюмувала Діденко.
Також синоптик попередила, що з середи в Україну прийдуть короткочасні дощі.
Нагадаємо, що Закарпаття постраждало від потужного урагану.