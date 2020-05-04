В Україні розпочався сезон кліщів: розвінчані найпопулярніші міфи

В Україну прийшло весняне тепло, а разом з ним у країні активізувалися кліщі. Лікарі попереджають, що ці комахи можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людини та переносити небезпечні інфекційні захворювання.

Однак про кліщів ходить чимало міфів, які правдиві лише частково або повністю помилкові. Що насправді в інформації про кліщів правда, а що вигадка, - розповів старший науковий співробітник нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. Громашевського Павло Дьяченко у коментарі для видання "Сьогодні".

Укуси кліщів викликають енцефаліт. Насправді, кліщі, які живуть на території України, енцефаліт не викликають. Було кілька поодиноких випадків, в Криму і дуже давно. Однак інфіковані кліщі бореліями, які викликають хворобу Лайма. Вона масштабно вражає організм людини та викликає хвороби серця, порушення в роботі нервової системи.

Після укусу кліща і зараження утворюється червоне кільце. Насправді червоне кільце з'являється лише через 2-3 тижні й в 70% випадків. Також може бути відсутнім і підвищення температури. А ось інші ознаки, такі як ломота та слабкість, що можуть бути.

Зараження підтверджує наявність антитіл. На жаль, хвороба Лайма дуже підступна і діагностувати її непросто. У 30-40% випадків аналіз дає негативний результат і його потрібно повторити через 20-30 днів, оскільки гострофазні антитіла з'являються через 3-4 тижні після зараження. Через 3-7 днів після укусу аналіз може показати зниження гемоглобіну, підвищена кількість лейкоцитів і швидкість зсідання еритроцитів.

Кліщ може вкусити тільки в парку і лісі. На жаль, ці комахи живуть у траві, на кущах і чекають на свою жертву на висоті 40-60 см від землі. А це означає, що кліщі можуть бути у дворі та навіть просто на вулиці, де ростуть дерева і кущі.

Оглядати тіло потрібно кожні дві години. Кліщ шукає тонке місце на шкірі й може довго перебувати на одязі або навпаки, отримати доступ до відкритого тіла дуже швидко. Тому варто оглядати себе та інших кожні пів години й обов'язково – після прогулянки.

Якщо швидко витягнути кліща, то він менше заразить. І цим правилом керуються ті, хто намагається зробити це самостійно і без допомоги лікаря. Однак передати інфекцію кліщ може при першому ж укусі, а до лікаря потрібно звертатися негайно, оскільки він зможе витягнути паразита, не роздавивши його.

Якщо кліщ роздавлений, то до лікаря не потрібно. Неправильно, до лікаря потрібно звертатися відразу після укусу, незалежно від того, роздавлений паразит чи ні. Через те, що тільки своєчасне ефективне лікування допоможе уникнути наслідків укусу.

Немає укусу, значить немає ризику заразитися енцефалітом. Є ризик заразитися при вживанні сільського сиру і молока, бо енцефалітна інфекція міститься не тільки в крові тварини, але і в їх молоці.

Репеленти для шкіри дуже токсичні. Деякі – так. Це стосується засобів з перметрином, оскільки вони агресивні та можуть негативно позначитися на функціях нервових клітин людини. Проте такі засоби добре відлякують паразитів і їх можна наносити на одяг. Для шкіри краще взяти інший засіб і використовувати їх в комплексі.

Від інфекцій врятує вакцина. Вакцина може забезпечити тільки від енцефаліту, який в наших широтах отримати від кліщів майже неможливо, а от від хвороби Лайма вакцини не існує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розповіла, як вберегтися від укусів кліщів.