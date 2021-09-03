В Україні вже почалися переходи класів у школах на самоізоляцію через COVID-19

В Україні на початку нового навчального року вже зафіксовані випадки перших переходів шкільних класів на самоізоляцію через зараження на коронавірус учнів і педагогів. Це сталося відразу у двох школах в Донецькій області.

Йдеться про навчальні заклади в Добропільській та Миколаївській територіальних громадах.

За словами директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяни Сідашевої під час брифінгу в Краматорську, у двох класах цих шкіл очна форма навчання припинена через вимушену самоізоляцію у зв'язку з виявленням випадків захворювання COVID-19 серед учнів та вчителів.

"Ми розпочали моніторинг захворюваності учнів і учителів. На вчорашній день у нас захворіли двоє учнів і шість учителів. Два класи фактично - один у Добропільській територіальній громаді й один у Миколаївській громаді - діти пішли на самоізоляцію через те, що захворіли їх однолітки і захворіли вчителі", - розповіла вона.

Зазначається, що саме в цих ОТГ у порівнянні з іншими - низький відсоток вакцинації вчителів.

Посадовець звернулася до педагогічних працівників, батьків учнів із закликом активізувати процес вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше був сформований алгоритм запису педагогів на вакцинацію від COVID-19. Дізнатися, як записати колектив на щеплення, можна за цим посиланням. Також всю необхідну інформацію можна отримати в найближчому пункті щеплення або центрі масової вакцинації. Ось - їх докладний перелік.