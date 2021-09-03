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В Украине уже начались уходы классов в школах на самоизоляцию из-за COVID-19

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Донецкая область, Пятница 03 сентября 2021 22:10
В Украине уже начались уходы классов в школах на самоизоляцию из-за COVID-19 Фото: в школах классы начали уходить на самоизоляцию (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в начале нового учебного года уже зафиксированы случаи первых уходов школьных классов на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом учеников и педагогов. Это произошло сразу в двух школах в Донецкой области.

Об этом 3 сентября передали в пресс-службе Донецкой ОГА.

Речь идет об учебных заведениях в Добропольской и Николаевской территориальных общинах.

По словам директора департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяны Сидашевой во время брифинга в Краматорске, в двух классах этих школ очная форма обучения прекращена из-за вынужденной самоизоляции в связи с выявлением случаев заболевания COVID-19 среди учеников и учителей.

"Мы начали мониторинг заболеваемости учащихся и учителей. На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Два класса фактически - один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской общине - дети пошли на самоизоляцию за того, что заболели их сверстники и заболели учителя", - рассказала она.

Отмечается, что именно в этих ОТО по сравнению с другими - низкий процент вакцинации учителей.

Чиновник обратилась к педагогическим работникам, родителям учеников с призывом активизировать процесс вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее был сформирован алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19. Узнать, как записать коллектив на прививку, можно по этой ссылке. Также всю необходимую информацию можно получить в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации. Вот - их подробный перечень.

Также в Минздраве рассказали, будут ли принудительно прививать учителей в школах.

Добавим, в конце августа были названы области Украины с самым высоким и самым низким уровнем вакцинации педагогов.

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