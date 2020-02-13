В Україні почали ловити автохамів "на живця": усі деталі

В Україні поліція почала ловити автохамів (колаж РБК-Україна)

Водіїв попередили про початок кампанії "Увага! Спецсигнали!"

В Україні стартувала кампанія щодо виявлення водіїв-порушників ПДР, зокрема тих, хто не поступається дорогою каретам "швидкої допомоги", пожежникам, транспорту ДСНС, які їдуть зі включеними спецсигналами.

Профілактичні заходи розпочато 13 лютого і триватимуть щонайменше два тижні, хоча в разі потреби їх можуть продовжити.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, проблема з автохамством на дорогах, коли деякі водії ігнорують знаки і звукові сирени та свідомо не пропускають оперативні автомобілі - досить актуальна. Про це передали в прес-службі МВС.

Зазначається, що за кілька годин такого "полювання" патрульні вже виписали 64 адмінпротоколів на водіїв, які не надавали дорогу і не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Йдеться про звіт про зафіксовані порушення ПДР в Києві. Чи обмежаться профілактичні заходи "Увага! Спецсигнали!" лише столицею - не уточнюється.

Нагадаємо, що за цей вид правопорушення передбачена адміністративна відповідальність - штраф у сумі 510 гривень (ч.3, ст.122 КУпАП).

"Не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя", - наголосив Білошицький.

Також у МВС зазначили, що нерідко ситуації, коли водії не пропускають спецтранспорт, що поспішає на виклик, завершуються ДТП, й іноді з фатальними наслідками.

В Україні поліція почала кампанію по вилову водіїв, які не пропускають "швидкі" та авто ДСНС зі спецсигналами (Фото: mvs.gov.ua)