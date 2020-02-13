ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине начали ловить автохамов "на живца": все детали

STYLERАвто    13.02.2020 - 20:56
В Украине начали ловить автохамов "на живца": все детали
В Украине полиция начала отлов автохамов (коллаж РБК-Украина)

Водителей предупредили о начале кампании "Внимание! Спецсигналы!"

В Украине стартовала кампания по выявлению водителей нарушителей ПДД, в частости тех, кто не уступает дорогу каретам "скорой помощи", пожарным, транспорту ГСЧС, которые едут со включенными спецсигналами.

Профилактические мероприятия начаты 13 февраля и продлятся минимум две недели, хотя в случае необходимости их могут продлить.

По словам первого замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, проблема с автохамством на дорогах, когда некоторые водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили - довольно актуальна. Об этом передали в пресс-службе МВД.

Отмечается, что за несколько часов такой "охоты" патрульные уже выписали 64 админпротоколов на водителей, которые не предоставляли дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорту.

Речь идет об отчете о зафиксированных нарушениях ПДД в Киеве. Ограничатся ли профилактические мероприятия "Внимание! Спецсигналы!" только столицей - не уточняется.

Напомним, что за этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность - штраф в сумме 510 гривен (ч.3, ст.122 КоАП).

"Не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни", - подчеркнул Билошицкий.

Также в МВД указали, что нередко ситуации, когда водители не пропускают спешащий на вызов спецтранспорт, завершаются ДТП, и иногда с фатальными последствиями.

В Украине полиция начала кампанию по отлову водителей, которые не пропускают "скорые" и авто ГСЧС со спецсигналами (Фото: mvs.gov.ua)

Когда в Украине могут забрать авто на штрафплощадку: в полиции назвали основания Украинцам готовят огромные штрафы: о чем речь
Новости Украины штрафПДДводителискорая помощьавтохамство
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь