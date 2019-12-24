Автохами відмовилися пропускати "швидку" з пацієнтом: відео розлютило українців

Автохами в Києві не пропускали "швидку" (Фото: колаж РБК-Україна)

Автохамство на дорогах Києва могло коштувати життя пацієнту у "швидкій"

У Києві автохами не пропускали карету "швидкої допомоги", і тільки втручання патрульних допомогло створити "зелений коридор". Інцидент стався ввечері 23 грудня прямо в годину пік на дорогах столиці. Про це передає "Київ Оперативний" на своїй Facebook-сторінці.

Також в мережі опублікували відповідне відео.

Поведінка водіїв, які не побажали поступитися дорогою бригаді медиків, сильно обурила українців, і в коментарях до посту звучить маса критичних зауважень.

Як розповів працівник "швидкої", медики везли до відділення лікарні пацієнта у важкому стані. Звільняти дорогу інші машини не бажали, і карета "загрузла" в автомобільному потоці. Під загрозою опинилася людське життя.

На ситуацію звернули увагу патрульні (номерний знак авто 2384), які за власною ініціативою виїхали перед медбригадою та включили звукову сирену і проблискові маячки. Очевидно, що правоохоронці мали більший вплив на поведінку водіїв, які стали "ввічливо" від'їжджати убік і поступатися дорогою.

"Респект вам чоловіки від усього ЕМД. Довезли пацієнта оперативно, жити буде", - подякував патрульним працівник "швидкої".

Відео: У Києві автохами не пропускали "швидку"

Користувачі мережі обурюються через байдуже ставлення деяких водіїв до ситуації, коли карета "швидкої" їде за викликом. Юзери зазначають, що система значних штрафів змогла б дати ефективний урок автохамам.

Я сама водійка, "швидку" завжди пропускаю, але ніколи не розуміла водіїв, які морозиться і не пропускають авто швидкої мед.допомоги. Були випадки, коли я зупинялася, щоб перед собою пропустити авто, які заважали проїзду "швидкої", і все одно водії цих авто не давали дороги їм. Мабуть, ніколи не доводилося їхати в такий "кареті"... А мені доводилося! Тому звертаюся до всіх учасників дорожнього руху: давайте будемо ввічливими на дорогах один до одного!

Люди, та ви дикуни! Дитина, старий, породілля, ваш родич - в "швидкій" може бути хто завгодно! Завтра ви випадково можете там опинитися! Та ну як не пропустити "швидку"?!

На жаль, це не рідкість, коли водії не пропускають медиків або рятувальників У таких випадках патрульні завжди приходять на допомогу. На жаль, не можна одночасно і супроводжувати медиків / рятувальників і писати штрафи на тих, хто їх не пропускає.

Якщо ви їдете в крайній лівій смузі в тягучці - набагато ефективніше не вклинюватися в середній ряд, а максимально притиснутися лівіше до роздільників, а машини середнього ряду прийняти правіше, виходить чудовий проїзд для "швидкої"!

Як зазвичай деякі думають, що їм "швидка" ніколи не знадобиться. Сумно.

Поки в "швидкій" не вони, їх це типо не стосується і нафіг треба! Дуже не багато поступаються, за що дякую їм.

Штрафи в допомогу... в Англії вводять додатковий штраф. Якщо ви не поступаєтеся "швидкій" ззаду і вона повинна виїжджати на зустрічну або робити додатковий маневр, то штраф до 5 тисяч фунтів. Повірте, тут це не мало. Ось тоді включається мозок - поступатися чи ні.