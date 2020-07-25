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В Україні почав дешевшати популярний продукт: є практично в кожній страві

Субота 25 липня 2020 16:10
В Україні почав дешевшати популярний продукт: є практично в кожній страві
Популярний продукт почав дешевшати в Україні (фото: pixabay.com)

Цей овоч дуже корисний в помірних кількостях

Самий популярний овоч в Україні стає все більш доступним, адже ціни на нього стрімко зменшуються. Після проведення деяких підрахунків аналітики прийшли до думки, що національні виробники пропонують картоплю на 12% дешевше, ніж тижнем раніше, передає видання ЕastFruit.

Зараз цей овоч можна придбати за ціною 5-7 грн за кіло. Слід зазначити, що досить істотний тиск на ціни з урахуванням слабкого темпу збуту надає пропозицію. Внаслідок цього виробники свідомо знижують ціни для активізації темпів збуту.

"Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги продукції на ринку збільшуються практично щодня", - кажуть фахівці.

За даними експертів, в минулому році в цей же період картопля коштувала дорожче на цілих 25%. Тому навіть зараз більшість учасників ринкових відносин вважають, якщо в найближчому майбутньому не прискорити темпи збуту, то ціна на картоплю продовжить падати.

Поки є можливість, можна купити картоплю з запасом. Адже вона містить в своєму складі білок та є джерелом вітаміну С. Включаючи картоплю в свій раціон, можна збагатити його калієм, фосфором, магнієм та кальцієм. Крім того, в картоплі є важливі мікроелементи (залізо, марганець, мідь, цинк) та вітаміни.

До того ж, з картоплі можна приготувати безліч найрізноманітніших страв. Однак не перестарайтеся. Адже соланін, який міститься у високій концентрації в даному продукті, можуть мати руйнівну дію на нервову систему людини.

Нагадаємо, що названі популярні продукти, які викликають інфаркт.

Ми писали, що названі продукти, які підвищують рівень тестостерону.

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