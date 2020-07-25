Названо продукти, які підвищують рівень тестостерону: чоловікам на замітку

Продукти, які підвищують рівень тестостерону (фото: freepik)

Тестостерон необхідний організму, однак у великих кількостях може нашкодити

Дефіцит тестостерону у чоловіка може призвести до неприємних наслідків. Симптоми включають зменшення кількості волосся на тілі й обличчі, втрату м'язової маси, підвищений ризик переломів та інші неприємності.

Перш ніж йти до лікаря, спробуйте просто попрацювати над своїм раціоном - замінити шкідливі продукти на корисні. Проте не перестарайтеся, адже занадто багато - теж погано.

Імбир. Ця пряність досить специфічна, має гіркий і пекучий смак, однак разом з тим несе в собі незаперечну користь. Він часто рекомендується багатьма спортсменами та лікарями.

За допомогою даного продукту, крім профілактики вірусних захворювань, можна підняти рівень тестостерону в організмі чоловіка. Його можна використовувати практично у всіх блюдах, починаючи з холодних, закінчуючи - гарячими.

Перець Чилі та селера. Ви напевно запитаєте: що у них може бути спільного? Практично нічого, крім того - що в них знаходяться феромони, які необхідні для стабільної роботи організму у чоловіків.

Брокколі та авокадо. Перший продукт має у собі вітамін С, який поліпшує кровообіг. А ось в авокадо міститься Омега-3 кислоти, вітамін В і фолієва кислота. При такому наборі вітамінів та амінокислот, рівень тестостерону в організмі підвищиться, а також покращиться робота серця.

Інжир і журавлина. Магній, калій та залізо, які містяться в інжирі, допоможуть стабілізувати рівень тестостерону в організмі. А синтезу статевих органів допоможе журавлина, в якій міститься достатня кількість вітамінів В і С.

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