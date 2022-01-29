Як в Україні можуть злетіти ціни на гречку: експерт дав прогноз

Причиною такого подорожчання експерт називає можливу заборону Росії на вивезення гречаної крупи на продаж, що вже відбувалося з травня по вересень минулого року.

Так, Україна імпортує саме з РФ близько 70 тисяч тонн гречки щорічно, що становить половину всіх потреб, зазначив він.

Річ у тому, що в Україні для забезпечення внутрішнього споживання необхідно щорічно близько 140 тисяч тонн гречаної крупи, для чого потрібно вирощувати близько 200 тисяч тонн цієї зернової культури - третина її йде на лушпиння, плюс ще потрібно залишити посівний матеріал.

У нашій країні в 2021-му був багатий урожай цієї культури, до того ж Кабмін на підтримку галузі виділив 50 мільйонів гривень, тобто 1,5 тисячі гривень на кожен гектар, засіяний гречкою. Ситуація з посівними площами також поліпшується: якщо у 2020 році було 81 тисяча га, то торік вже 84 тисяч га.

Відповідно, зазначає Громовий, економічно обґрунтованих передумов для різкого збільшення цін на цю крупу в Україні не спостерігається.

"Але якщо російського імпорту не буде, середня ціна може зрости навесні до 70-80 гривень за кілограм", - говорить експерт.

Нагадаємо, що в Україні в січні ціни на гречку стартують від 45 гривень за кіло, а в середньому становить близько 50 гривень.