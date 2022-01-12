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Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно

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Україна, Середа 12 січня 2022 13:39
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно Фото: ціни на 30 товарів будуть відстежувати щоденно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 12 січня, яке транслювалося в Youtube.

Документом доручається Державній службі статистики забезпечити щоденного моніторингу споживчих цін на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16-00 звітного дня;

Товари, щодо яких щоденно проводиться моніторинг цін

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці
  • Батон
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Крупа гречана
  • Крупа вівсяна
  • Пшоно
  • Свинина
  • Яловичина
  • Птиця (тушки курячі)
  • Молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці)
  • Масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно
  • Сметана жирністю до 15 відсотків включно
  • Яйця курячі категорії С1
  • Олія соняшникова
  • Цукор кристалічний
  • Капуста білокачанна
  • Цибуля ріпчаста
  • Буряк
  • Морква
  • Картопля
  • Етанол, розчин 96 відсотків
  • Жарознижувальні препарати імпортні
  • Жарознижувальні препарати вітчизняні
  • Антибіотики вітчизняні
  • Антибіотики імпортні
  • Медична маска одноразова
  • Бензин марки А-95
  • Дизельне пальне
  • Газ скраплений для автомобілів

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.

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Кабінет Міністрів України Ціни на продукти
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Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
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