В Україні можуть ввести відстрочку від мобілізації: хто матиме на неї право
В Україні проходить загальна мобілізація через військову агресію Росії. 3 квітня був прийнятий Закон" про мобілізацію", в якому прописані всі правила призову військовозобов'язаних під час воєнного стану в країні.
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з приводу відстрочки від призову для деяких категорій громадян.
Як вказується в цьому документі, відстрочка стосуватиметься студентів і викладачів, які будуть потрібні для якнайшвидшого відновлення економіки в країні.
Хто не може бути мобілізований зараз
- Студенти вищих та вищих навчальних закладів
- Асистенти-стажисти
- Аспіранти та докторанти денної або дуальної форми навчання
- Наукові та науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів
- Співробітники наукових установ з вченим ступенем або званням
- Педагоги закладів середньої освіти, які працюють у ВУЗах, наукових установах, школах – і це їх основне місце роботи (не менше 0,75 ставки).
Кого хочуть додати в цей список
- Студентів професійних та професійно-технічних навчальних закладів
- Педагогів професійних та професійно-технічних закладів
"Брак кваліфікованих працівників може стати перешкодою в якнайшвидшому відновленні економіки та країні в цілому, тому безперебійна підготовка кваліфікованих працівників в установах професійної (професійно-технічної освіти) має надважливе значення", - зазначають автори законопроєкту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто і де має право вручати повістки про мобілізацію в Україні.
А також розповідали про те, що потрібно знати переселенцям, щоб стати на військовий облік у Львові.