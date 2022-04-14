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В Украине могут ввести отсрочку от мобилизации: кто будет иметь на нее право

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 10:55
В Украине могут ввести отсрочку от мобилизации: кто будет иметь на нее право Фото: Кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине проходит общая мобилизация из-за военной агрессии России. 3 апреля был принят Закон "О мобилизации", в котором прописаны все правила призыва военнообязанных во время военного положения в стране.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений к статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по поводу отсрочки от призыва для некоторых категорий граждан.

Как указывается в этом документе, отсрочка будет касаться студентов и преподавателей, которые будут нужны для скорейшего восстановления экономики в стране.

Кто не может быть мобилизован сейчас

  • Студенты предвысших и высших учебных заведений
  • Ассистенты-стажисты
  • Аспиранты и докторанты дневной или дуальной формы обучения
  • Научные и научно-педагогические сотрудники высших учебных заведений
  • Сотрудники научных учреждений с ученой степенью или званием
  • Педагоги учреждений среднего образования, которые работают в ВУЗах, научных учреждениях, школах – и это их основное место работы (не менее 0,75 ставки).

Кого хотят добавить в этот список

  • Студентов профессиональных и профессионально-технических учебных заведений
  • Педагогов профессиональных и профессионально-технических учреждений

"Нехватка квалифицированных работников может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и стране в целом, поэтому бесперебойная подготовка квалифицированных работников в учреждениях профессионального (профессионально-технического образования) имеет сверхважное значение", - отмечают авторы законопроекта.

Напомним, ранее мы писали о том, кто и где имеет право вручать повестки о мобилизации в Украине.

А также рассказывали о том, что нужно знать переселенцам, чтобы встать на военный учет во Львове.

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