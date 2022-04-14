В Украине могут ввести отсрочку от мобилизации: кто будет иметь на нее право

В Украине проходит общая мобилизация из-за военной агрессии России. 3 апреля был принят Закон "О мобилизации", в котором прописаны все правила призыва военнообязанных во время военного положения в стране.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений к статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по поводу отсрочки от призыва для некоторых категорий граждан.

Как указывается в этом документе, отсрочка будет касаться студентов и преподавателей, которые будут нужны для скорейшего восстановления экономики в стране.

Кто не может быть мобилизован сейчас

Студенты предвысших и высших учебных заведений

Ассистенты-стажисты

Аспиранты и докторанты дневной или дуальной формы обучения

Научные и научно-педагогические сотрудники высших учебных заведений

Сотрудники научных учреждений с ученой степенью или званием

Педагоги учреждений среднего образования, которые работают в ВУЗах, научных учреждениях, школах – и это их основное место работы (не менее 0,75 ставки).

Кого хотят добавить в этот список

Студентов профессиональных и профессионально-технических учебных заведений

Педагогов профессиональных и профессионально-технических учреждений

"Нехватка квалифицированных работников может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и стране в целом, поэтому бесперебойная подготовка квалифицированных работников в учреждениях профессионального (профессионально-технического образования) имеет сверхважное значение", - отмечают авторы законопроекта.