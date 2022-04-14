В Украине могут ввести отсрочку от мобилизации: кто будет иметь на нее право
В Украине проходит общая мобилизация из-за военной агрессии России. 3 апреля был принят Закон "О мобилизации", в котором прописаны все правила призыва военнообязанных во время военного положения в стране.
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений к статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по поводу отсрочки от призыва для некоторых категорий граждан.
Как указывается в этом документе, отсрочка будет касаться студентов и преподавателей, которые будут нужны для скорейшего восстановления экономики в стране.
Кто не может быть мобилизован сейчас
- Студенты предвысших и высших учебных заведений
- Ассистенты-стажисты
- Аспиранты и докторанты дневной или дуальной формы обучения
- Научные и научно-педагогические сотрудники высших учебных заведений
- Сотрудники научных учреждений с ученой степенью или званием
- Педагоги учреждений среднего образования, которые работают в ВУЗах, научных учреждениях, школах – и это их основное место работы (не менее 0,75 ставки).
Кого хотят добавить в этот список
- Студентов профессиональных и профессионально-технических учебных заведений
- Педагогов профессиональных и профессионально-технических учреждений
"Нехватка квалифицированных работников может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и стране в целом, поэтому бесперебойная подготовка квалифицированных работников в учреждениях профессионального (профессионально-технического образования) имеет сверхважное значение", - отмечают авторы законопроекта.
Напомним, ранее мы писали о том, кто и где имеет право вручать повестки о мобилизации в Украине.
А также рассказывали о том, что нужно знать переселенцам, чтобы встать на военный учет во Львове.