В Україні можуть підвищити прожитковий мінімум та зарплати

В Україні можуть підвищити мінімальний прожитковий мінімум (Фото: freepik.com)

Міністр соцполітики пояснила, чому прожитковий мінімум має зрости

В Україні збираються підвищити прожитковий мінімум і мінімальні зарплати. На цей момент мінімальний прожитковий мінімум становить 2027 гривень, а мінімальна зарплата – 4723 гривні.

Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні зараз – понад 4 тисяч гривень. Вона прогнозує збільшення мінімальної заробітної плати у другому півріччі на 500 гривень. Про це пише видання Vesti.

За словами Лазебної, те, що зараз називається мінімальним прожитковим мінімумом – це фактично рівень виживання.

"Іноді диву даєшся, коли дивишся, який набір продуктів і товарів туди входить, і як це можна прив'язати до вимірювання гідного життя людини. Тому, насамперед, потрібно змінити підходи та сфери його застосування. Тому спільно з профільним комітетом Верховної Ради працюємо над тим, щоб змінити методологію. Ми дискутуємо, наприклад, по формулі визначення: чи буде він становитиме 40% від середньої заробітної плати по країні, чи буде визначатися нормативно-структурним методом", - зазначила міністр.

Вона додала, що зараз реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4200-4300 гривень і в наступному році потрібно прагнути до того, щоб він був зафіксований у бюджеті на такому рівні.

"Ми повинні визначитися, як ми будемо досягати цей стандарт. Головне – чесно показати реальний прожитковий та не вводить в оману людей", - пояснила Лазебна і додала, що також потрібно підвищувати й мінімальну заробітну плату в Україні.

Міністерство фінансів і Міністерство економіки вже проводять розрахунки, якою саме повинна бути мінімальна зарплата в країні.

"Те, що вона зросте не на 500 гривень, це точно. Зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну", - пояснила міністр.

Варто відзначити, що у 2020 році в Україні ще два рази будуть підвищувати мінімальні прожиткові мінімуми. З 1 липня мінімальний прожитковий мінімум становитиме 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким категоріям українців варто очікувати збільшення виплат з 1 липня 2020 року.

А також розповідали про те, що в Україні різко знизилася середня зарплата.

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Автор: Анна Шиканова