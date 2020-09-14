В Україні зміниться формат ЗНО з української мови та літератури з 2021

Фото: іспит (pixabay.com)

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання буде проводитись з української мови та української мови та літератури. Раніше абітурієнти складали українську мову та літературу як один іспит.

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

Тепер випускники, які завершують у 2021 році школи та планують вступ, будуть мати можливість самостійно обирати, яку роботу будуть виконувати під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови та літератури.

Нагадаємо, іспит з математики буде обов'язковим для випускників шкіл з 2021 року.

Відзначимо, в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що Міносвіти хоче посилити вплив атестата на вступ до ВНЗ.