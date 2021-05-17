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В Україні за місяць подорожчали продукти: що злетіло в ціні

Автор: Людмила Жукова

В Україні за квітень 2021 року знову зросли ціни на продукти. Так, найбільше подорожчали крупи, соняшникова олія, хліб.

Подорожчання зафіксувала Державна служба статистики, повідомили в "Сніданку з 1+1".

Якщо говорити про крупи, то зокрема, гречка стала дорожчою на гривню. Також, у квітні істотно подорожчало і м'ясо. Наприклад, ціна на яловичину і на куряче філе збільшилася майже на дві гривні. Ціна свинини піднялася на одну гривню.

Але є і хороші новини. Курячі яйця подешевшали на 22 копійки. Також у квітні знизилися ціни на овочі минулорічного врожаю. Ціна картоплі, моркви та цибулі зменшилася на 25 копійок за кілограм.

До слова, ціни на алкоголь і сигарети в Україні значно зросли з квітня 2020 року. В першу чергу це стосується пива, горілки, столових вин і сигарет вітчизняного виробника.

Одночасно експерти прогнозують, що в Україні цього літа варто очікувати підвищення цін на продукти харчування. Вони будуть значно вищими, ніж у цей же період минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року порівняно з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%. За останній рік інфляція склала 8,4%.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія-на 22,2%.

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