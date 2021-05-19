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Затоплені вулиці, підвал міської лікарні та будинки: наслідки негоди в Україні

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Червоноград, Середа 19 травня 2021 08:35
Затоплені вулиці, підвал міської лікарні та будинки: наслідки негоди в Україні Фото: в Україні вирує негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львівський області значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді затопило вулиці та будинки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вчора в місті сталося підтоплення підвалу міської лікарні, трьох житлових будинків, частково трьох вулиць. Роботи по ліквідації наслідків негоди продовжуються.

Фото: Червоноград затопило (032.ua/news)

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Крім того, станом на ранок 19 травня, в Україні через сильний вітер та грозу знеструмлено 23 населених пункти у 4 областях, а саме: Житомирська - 13, Сумська - 6, Донецька - 2 та Кіровоградська - 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні оголошено значне посилення дощу до кінця дня, а також штормовий вітер.

Зазначимо, вчора Київ накрив ливень, в результаті чого було ускладнено рух транспорту. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.

РБК-Україна писало, що синоптики УкрГідрометцентру назвали один день в цьому тижні, коли буде сонячно.

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