Затоплені вулиці, підвал міської лікарні та будинки: наслідки негоди в Україні
У Львівський області значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді затопило вулиці та будинки.
Вчора в місті сталося підтоплення підвалу міської лікарні, трьох житлових будинків, частково трьох вулиць. Роботи по ліквідації наслідків негоди продовжуються.
Стоп, це авто чи субмарини? Червоноград поплив. Чи то пішов під воду... Автор відео: Igor ZadvornjkPosted by Андрій Ткач on Tuesday, May 18, 2021
Крім того, станом на ранок 19 травня, в Україні через сильний вітер та грозу знеструмлено 23 населених пункти у 4 областях, а саме: Житомирська - 13, Сумська - 6, Донецька - 2 та Кіровоградська - 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в Україні оголошено значне посилення дощу до кінця дня, а також штормовий вітер.
Зазначимо, вчора Київ накрив ливень, в результаті чого було ускладнено рух транспорту. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.
РБК-Україна писало, що синоптики УкрГідрометцентру назвали один день в цьому тижні, коли буде сонячно.