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Як в Україні купити-продати землю: усі подробиці

STYLERЖиття    15.04.2020 - 20:07
Як в Україні купити-продати землю: усі подробиці
Ринок землі в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

В Україні будуть купувати-продавати землю за новими правилами

Ринок землі в Україні відкрито з кінця березня місяця. За це проголосувало 259 народних депутатів. При цьому відкриття ринку землі пройшло зі скандалами. Ряд політичних сил виступили проти цього рішення, а аграрії влаштували мітинги під Радою і перекривали дороги в знак протесту.

Законопроект передбачає, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок, виділених в на місцевості, не може бути меншою за їх нормативну оцінку.

Під час продажу землі переважне право на її придбання, надається орендарю. Якщо ж земля продається через аукціон, то орендар може виграти торги, якщо заплатить найвищу запропоновану ціну.

Орендар може передати переважне право на придбання ділянки іншій особі, але про це в письмовій формі повинні повідомити власника землі.

Громадяни, які мають право постійного користування, довічного успадкованого володіння земельними ділянками, а також орендарі, які переоформили право постійного користування у відношенні земельних ділянок, мають право на викуп земель у власність з розстрочкою до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці ділянок, без земельних торгів.

Розрахунки при оплаті земельних ділянок можна проводити тільки в безготівковій формі.

Скільки буде коштувати земля

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що 1 гектар землі в Україні буде оцінюватися в більш 2 тисяч доларів.

Варто зазначити, що закон вступить в силу з 1 липня 2021 року, крім пункту 2, який починає діяти з дня опублікування цього закону.

У перші два роки на купівлю землі буде діяти обмеження – не більше 100 га в одні руки. Але це обмеження не поширюється на тих, хто отримав землю до набрання чинності цього закону.

Нагадаємо, що під час виступу в Раді Зеленський пояснив, що необхідність прийняття земельного закону є однією з вимог МВФ, щоб отримати транш.

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