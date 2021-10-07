В Україні у "червону" зону потрапили дві області: які та коли посилять карантин

Про посилення карантинних обмежень заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 6 жовтня. Однак, про які саме області йдеться він не повідомив.

Однак, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу 6 жовтня зявив, що критеріям "червоної" зони наразі відповідають Харківська, Запорізька, та Херсонська області.

Окрім того, на думку експертів, у зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Також вчора у групі "#АГН#Херсон" у Telegram опублікували протокол, в якому йдеться, що на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, буде прийнято рішення про перехід Харківської та Херсонської областей в "червоний" рівень.

Перехід областей до "червоної" карантинної зони планується з 10 жовтня 2021 року

В Україні дві області потрапили в "червоний" рівень (t.me/UKROPkhersonshina)

Які обмеження в "червоній" зоні

При запровадженні "червоного" рівня епідемічної небезпеки забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімання.

В "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.