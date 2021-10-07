В Україні у "червону" зону потрапили дві області: які та коли посилять карантин

В Україні вже найближчим часом Херсонська та Харківська області потраплять у "червону" зону карантину.
Які обмеження там запровадять - читай в матеріалі Styler нижче.
Про посилення карантинних обмежень заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 6 жовтня. Однак, про які саме області йдеться він не повідомив.
Однак, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу 6 жовтня зявив, що критеріям "червоної" зони наразі відповідають Харківська, Запорізька, та Херсонська області.
Окрім того, на думку експертів, у зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.
Також вчора у групі "#АГН#Херсон" у Telegram опублікували протокол, в якому йдеться, що на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, буде прийнято рішення про перехід Харківської та Херсонської областей в "червоний" рівень.
Перехід областей до "червоної" карантинної зони планується з 10 жовтня 2021 року
В Україні дві області потрапили в "червоний" рівень (t.me/UKROPkhersonshina)
При запровадженні "червоного" рівня епідемічної небезпеки забороняється:
В "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові посилюють карантин. Відтепер вхід в кіно тільки для вакцинованих.
Також ми писали, що у Мелітополі посилюють карантин і громадський транспорт буде тільки для вакцинованих.