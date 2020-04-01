В Україні від коронавіруса померла 37-річна породілля: шокуючі деталі

Коронавірус в Україні став причиною смерті 37-річної породіллі в Івано-Франківську. Жінка померла 30 березня після того, як за день до цього народила дівчинку. А 31 березня стали відомі результати аналізу ПЛР, який показав позитивний результат на COVID-19. У пологовому будинку кажуть, що жінка була в Польщі, але рідні припускають, що вона могла заразитися в пологовому будинку.

Про це розповів заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний в прямому ефірі місцевого телеканалу.

За словами чиновника, жінка з міста Болехів надійшла в пренатальний центр на 36 тижні вагітності з хронічною артеріальною гіпертензією, яка ускладнювалася прееклампсією та ожирінням четвертого ступеня.

Після того, як у вагітної підвищився тиск, її перевели в реанімацію, а 29 березня у неї підвищилася температура, кашель, почалися ознаки дихальної недостатності. Коли лікарі стали підозрювати коронавірусну інфекцію, з'ясувалося, що жінка була за кордоном, але приховала це.

В цей же день вона народила фізіологічним шляхом дівчинку вагою 2,5 кілограма. Відразу після пологів їй стало гірше - підвищилася температура, з'явилася дихальна недостатність, знизилася сатурація, після чого зупинилося серце.

Разом з тим, за інформацією місцевих видань, родичі не вірять, що хвороба пов'язана з перебуванням у Польщі, адже там вона була аж в листопаді минулого року.

Зокрема, сестра померлої каже, коронавірус вона могла підхопити тільки в пологовому будинку, бо на вулицю не виходила, а з рідними спілкувалася по телефону.

В Івано-Франківську у померлої породіллі підтвердили коронавірус (відео: facebook.com/galtv.if.ua)

Нагадаємо, що нещодавно Уляна Супрун розповіла про імунітет до коронавірусу.