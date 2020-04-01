Супрун розповіла про імунітет до COVID-19: будуть давати сертифікат на антитіла

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Після перенесення коронавіруса в організмі виробляються антитіла до хвороби

Коронавірус виявлено вже у майже 900 тисяч людей у світі. Поки вчені готуються проводити тестування на антитіла до COVID-19 (SARS-CoV-2), Уляна Супрун обнадіяла новим постом в Facebook, розповівши про імунітет до хвороби.

Екс-глава МОЗ провела аналогію з вже відомими коронавірусними інфекціями, які викликали епідемії раніше - SARS (атипова пневмонія або ТОРС, 2002 рік) і MERS (Близькосхідний респіраторний синдром, 2012). Збудники цих хвороб також є штамами коронавіруса.

У людей, які перенесли SARS, кількість антитіл в організмі, що відповідають за імунітет, досягала максимуму через два роки. Але з часом їх ставало менше, і ризик захворіти повторно збільшувався. А після MERS максимум антитіл досягався через півтора року. Причому тривалість "життя" антитіл може залежати від ступеня тяжкості симптомів.

Даних про SARS-CoV-2 поки недостатньо, щоб робити якісь точні висновки, але вчені з Німеччини та Великобританії вже готуються провести перші тести на антитіла. Результати яких, орієнтовно, будуть відомі вже в кінці квітня.

Якщо вони покажуть хороший результат, то розглядається навіть можливість, що людям з антитілами до коронавірусу будуть видавати спеціальні сертифікати, які підтверджують наявність імунітету до вірусу.

В першу чергу, за словами Супрун, будуть тестувати на антитіла медичних працівників.

Раніше Євген Комаровський також розповів, що за бажання кожен українець в майбутньому зможе зробити тест на антитіла до коронавірусу, якщо підозрює, що міг перехворіти COVID-19. Але через невираженість симптомів вирішив, що це була сезонна ГРВІ.