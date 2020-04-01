В Украине от коронавируса умерла 37-летняя роженица: шокирующие детали

Коронавирус в Украине стал причиной смерти 37-летней роженицы в Ивано-Франковсе. Женщина скончалась 30 марта после того, как за день до этого родила девочку. А 31 марта стали известны результаты анализа ПЦР, который показал положительный результат на COVID-19. В роддоме говорят, что женщина была в Польше, но родные предполагают, что она могла заразиться в роддоме.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный в прямом эфире местному телеканалу.

По словам чиновника, женщина из города Болехов поступила в пренатальный центр на 36 неделе беременности с хронической артериальной гипертензией, которая осложнялась преэклампсией и ожирением четвертой степени.

После того, как у беременной повысилось давление, ее перевели в реанимацию, а 29 марта у нее повысилась температура, кашель, начались признаки дыхательной недостаточности. Когда врачи стали подозревать коронавирусную инфекцию, выяснилось, что женщина была за границей, но скрыла это.

В этот же день она родила физиологическим путем девочку весом 2,5 килограмма. Сразу после родов ей стало хуже - повысилась температура, появилась дыхательная недостаточность, снизилась сатурация, после чего остановилось сердце.

Вместе с тем, по информации местных изданий, родственники не верят, что болезнь связана с пребыванием в Польше, ведь там она была аж в ноябре прошлого года.

В частности, сестра умершей говорит, коронавирус она могла подхватить только в роддоме, ибо на улицу не выходила, а с родными общалась только по телефону.

В Ивано-Франковске у умершей роженицы подтвердили коронавирус (видео: facebook.com/galtv.if.ua)

Напомним, что недавно Уляна Супрун рассказала про иммунитет к коронавирусу.