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В Україні кардинально змінять правила декретної відпустки: подробиці

 

В Україні готують реформу декретної відпустки

В Україні готують кардинальні зміни в законодавстві про декретну відпустку. Парламентарії розкрили важливі деталі та пояснили, навіщо це потрібно.

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Так, за словами віцеспікера Верховної Ради Олени Кондратюк, "ментальні матріархальні стереотипи", які вселили українцям, заважають нам зрівняти в правах і обов'язках по догляду за дитиною чоловіків і жінок.

Тому в парламенті готують законопроєкт, який допоможе це зробити. Згідно з ним, декрет зможуть брати батько і мати дитини по черзі.

"Чому ви не можете побути в декреті місяць, наприклад, а потім дружина місяць в декреті? До речі, законодавство це теж ми зараз хочемо прийняти, щоб мали можливість і чоловік, і дружина йти в декрет. Нічого тут складного немає", - сказала Кондратюк в інтерв'ю "Радіо свобода".

Раніше ми писали, що законопроєкт №3695 передбачає такі зміни:

  • Якщо чоловік захоче взяти відпустку замість жінки, він повинен принести своєму роботодавцю довідку, що дружина відмовилася брати декрет (його потрібно взяти на місці роботи жінки).
  • Жінки з двома дітьми й більше мають право на щорічну додаткову відпустку. Нині ж таке право отримають і чоловіки.
  • Після народження дитини батько отримає право на оплачувану 14-денну відпустку (якщо він живе з матір'ю дитини, незалежно від штампу в паспорті). Її можна буде використовувати протягом трьох місяців з моменту народження дитини.

Зазначимо, що на сьогодні рівні права на декретну відпустку надаються у 22 з 28 країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Уляна Супрун різко висловилася про декретну відпустку для жінок.

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