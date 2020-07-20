В Україні кардинально змінять правила декретної відпустки: подробиці

В Україні готують реформу декретної відпустки
В Україні готують кардинальні зміни в законодавстві про декретну відпустку. Парламентарії розкрили важливі деталі та пояснили, навіщо це потрібно.
Так, за словами віцеспікера Верховної Ради Олени Кондратюк, "ментальні матріархальні стереотипи", які вселили українцям, заважають нам зрівняти в правах і обов'язках по догляду за дитиною чоловіків і жінок.
Тому в парламенті готують законопроєкт, який допоможе це зробити. Згідно з ним, декрет зможуть брати батько і мати дитини по черзі.
"Чому ви не можете побути в декреті місяць, наприклад, а потім дружина місяць в декреті? До речі, законодавство це теж ми зараз хочемо прийняти, щоб мали можливість і чоловік, і дружина йти в декрет. Нічого тут складного немає", - сказала Кондратюк в інтерв'ю "Радіо свобода".
Раніше ми писали, що законопроєкт №3695 передбачає такі зміни:
Зазначимо, що на сьогодні рівні права на декретну відпустку надаються у 22 з 28 країн Європейського Союзу.
Нагадаємо, що Уляна Супрун різко висловилася про декретну відпустку для жінок.