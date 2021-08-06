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Через ускладнення погоди в Україні без світла залишилися 440 населених пунктів

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П'ятниця 06 серпня 2021 08:09
Через ускладнення погоди в Україні без світла залишилися 440 населених пунктів Фото: в Україні без світла 440 населених пунктів (Віталійй Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на 7 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) знеструмлено 440 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Відключення світла сталося у 8 областях:

  • Хмельницька - 206 населених пунктів,
  • Київська - 63 ,
  • Тернопільська - 42,
  • Чернівецька - 39,
  • Львівська - 36,
  • Вінницька - 29,
  • Житомирська - 23,
  • Кіровоградська - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, на території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов підтоплено два житлові будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію та частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.

Жертв та постраждалих унаслідок негоди немає.

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