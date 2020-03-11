Карантин в Україні через коронавірус: в яких областях введені обмеження

Карантин в Україні ввели вже дві області
Карантин в Україні через коронавірус на даний момент введено в Києві та Чернівцях. При цьому, в деяких областях України також введені певні обмеження, детальніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.
У Києві на даний момент не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. При цьому, міська влада прийняли рішення про введення певних обмежень для запобігання розповсюдження вірусу.
З 12 березня в Києві вводити карантин в школах, обмежено проведення масових заходів.
Які обмежувальні заходи вводяться в столиці:
Через загрозу поширення коронавірусу в Чернівцях з 6 березня введено ряд обмежень. Зокрема:
В Україні 3 березня був зафіксований перший і на даний момент єдиний випадок коронавірусу. Інфікований чоловік у Чернівцях, який нещодавно повернувся з Італії. На даний момент він знаходиться в медустанові.