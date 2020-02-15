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В Україні зміняться правила перетину кордону з Росією: що відомо

STYLERЖиття    15.02.2020 - 16:43
В Україні зміняться правила перетину кордону з Росією: що відомо
В Росію можна буде виїхати тільки з закордонним паспортом (Колаж РБК-Україна)

Громадянам України варто заздалегідь подбати про необхідні документи

В Україні з 1 березня 2020 року зміняться правила перетину кордону з Російською Федерацією. У прес-службі МВС уточнили всі нюанси, які чекають на українців з початку березня.

Для того, щоб з 1 березня перетнути державний кордон з Росією громадянам України недостатньо буде тільки внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження. На пунктах пропуску доведеться тепер показувати також закордонний паспорт.

"З 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в Російську Федерацію на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта), або свідоцтва про народження", - повідомляє прес-служба відомства.

Як наголошується в постанові уряду № 1056 від 18 грудня 2019 року, повернутися з РФ за внутрішніми документами після 1 березня буде можливо.

"Громадяни України, які раніше вибили за кордон за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами", - сказано в уточненні.

Як зазначають у відомстві, нова процедура буде позитивно впливати на прикордонний контроль і зможе запобігти вивезенню неповнолітніх на територію Російської Федерації.

"Зменшиться ймовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дозволяє встановити належність документа конкретній дитині", - додали в міністерстві.

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