В Україні зміняться правила авіаперевезень: в чому суть нововведень

Правила авіаперевезень в Україні чекають серйозні зміни. Зміни торкнуться норм перевезення ручної поклажі, часу закінчення реєстрації і посадки на рейс, а також інших статей. Як будемо літати за новими правилами - в матеріалі Styler.

Реєстрація на рейс і посадка

Згідно з повідомленням Державіаслужби України, авіакомпанії отримають право самостійно встановлювати час закінчення реєстрації на рейс і посадки в літак. Так, зараз це правило єдине - реєстрація повинна завершуватися не раніше 45 хвилин, а посадка в літак - не раніше 15 хвилин до вильоту рейсу.

Зміняться норми перевезення ручної поклажі

Норма загальної ваги ручної поклажі зараз становить не більше 7 кг, але авіаперевізник своїм рішенням може збільшити безкоштовну квоту. Згідно з новими правилами, мінімальна норма ручної поклажі не повинна бути менше 5 кг.

Крім того, кожен пасажир зможе додатково взяти в літак жіночу, чоловічу сумку або рюкзак. А от норми їх ваги і габаритів буде встановлювати авіакомпанія.

Як і раніше, з собою можна буде понад норми взяти папку для паперів, пресу для читання, верхній одяг, парасольку, тростина, дитяче харчування, дитячу колиску для малюків до 1 року, дитячу прогулянкову коляску, складне колісне крісло або милиці.

Нові норми безкоштовного перебронювання

У нових правилах пропонують скасувати вимогу безкоштовного перебронювання квитка, у разі, коли перший рейс запізнився, і пасажир не встиг на другий рейс при оформленні перельотів окремими квитками.

Крім того, рейс будуть вважати скасованим, якщо його затримка перевищила 48 годин. Якщо змінився аеропорт вильоту/прильоту в межах одного міста, рейс не вважається скасованим. Також рейс не буде вважатися таким, якщо авіакомпанія передала пасажирів іншій для перевезення спеціально організованим рейсом.

Відповідальність перевізника за затримку рейсу і втрату багажу підвищать

Відповідальність авіаперевізників за затримку рейсу пропонують підвищити з 4694 до 5346 спеціальних прав запозичень ($7324). Крім того підвищиться відповідальність у разі втрати, пошкодження або затримки багажу (з 1131 до 1288 ($1765).

Цілодобовий колцентр для всіх рейсів

Кожна авіакомпанія буде зобов'язана мати цілодобовий колцентр. Зараз перевізники зобов'язані забезпечувати таку підтримку тільки при виконанні рейсів у нічний час.

Ускладниться робота посередників, що допомагають пасажирам

Сервіси-посередники, що допомагають пасажирам отримати компенсацію, будуть зобов'язані надати уповноваженим органам копію паспорта пасажира та оригінал довіреності, з підписом-оригіналом.

Документи для реєстрації

Докладний перелік документів для реєстрації на рейс замінять формулюванням, що реєстрація проходить на підставі документів, що засвідчують особу, визначених законодавством. Таке нововведення, вірогідно, пов'язано з дозволом проходити реєстрацію на внутрішні рейси за допомогою електронної версії водійських прав.