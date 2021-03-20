ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні змінять модель розмитнення "євроблях": подешевшає на третину

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 09:01
В Україні змінять модель розмитнення "євроблях": подешевшає на третину В Україні запропонували нову модель розмитнення "євроблях" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні для власників автомобілів з іноземною реєстрацією готують нову модель для розмитнення, яка стане дешевше на 30%. Національна рада реформ уже розглянула подібну ініціативу.

Про це передали в прес-службі Офісу президента України.

Як зауважили на засіданні Ради за участю глави держави Володимира Зеленського, через українську митницю щорічно проходить близько півмільйона автомобілів.

При цьому, згідно з підрахунками експертів, під час розмитнення транспортних засобів в результаті маніпулювання з їх вартістю "в кишенях хабарників осідає близько 150 мільйонів доларів", а втрати бюджету сягають 300-400 мільйонів доларів.

Зважаючи на це, було запропоновано ввести автоматизовану прозору формулу.

За задумом, з її допомогою можна розраховувати вартість авто за уніфікованими критеріями.

Розмитнити машину буде можливо через портал "Дія".

Також в Нацраді реформ прогнозують, що після впровадження нової моделі за 5 років вартість розмитнення легковиків зменшиться на 30%.

Раніше повідомлялося, що в законопроекті про розмитнення "євроблях" за новими правилами виявили нові проблеми.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українці отримали мільйонний штраф за "євробляху".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Авто автомобили растаможка евробляхи
LITE
Зима бере реванш: в Україну йдуть морози до -8 градусів
Зима бере реванш: в Україну йдуть морози до -8 градусів