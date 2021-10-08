В Україні зміниться ціна на цукор: якою вона буде

Ціна на цукор в Україні повинна знизиться незабаром. Вона становитиме від 23 до 25 гривень за кілограм.
Про це повідомила УНІАН аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин.
Ціна на цукор знизиться через те, що цього року в Україні урожай цукрових буряків набагато вищий, ніж був у 2020 році. А це істотно відіб'ється на цінах в роздробі.
"Збір врожаю цукрових буряків тільки почався - зібраний урожай лише з близько 20-30 відсотків посівних площ, тому точні прогнози робити поки рано. Але однозначно урожай цукрових буряків буде краще, ніж минулого року", – розповіла Литвин.
Відзначимо, що обсяг виробництва цукру залежить не тільки від валового збору буряків, а й від вмісту сахарози в буряках. Погодні умови цього року були сприятливими для формування хороших показників цукристості буряків.
"Тому вже зараз з повною впевненістю можна сказати, що цукру буде вироблено більше, ніж у попередньому році, і його цілком вистачить для задоволення внутрішніх потреб без додаткового імпорту сировини", – підкреслила аналітик.
Зараз у роздробі ціна кілограма цукру стартує від 27 гривень. Це стосується демократичних супермаркетів. У найближчі місяці прогнозують зниження ціни.
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