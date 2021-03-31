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Кінець ери військкоматів: в Україні з'явиться електронний військовий квиток

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 16:16
Кінець ери військкоматів: в Україні з'явиться електронний військовий квиток Фото: в Україні з'явиться електронний військовий квиток (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні стартують проекти по цифровізації процесів військового обліку. В рамках цього буде запроваджено електронний військовий квиток.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

Е-квиток передбачений у рамках прийнятого парламентом закону.

"Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні будуть діяти територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У разі загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведено лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України", - зазначив глава МОУ.

За його словами, створено Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

"Розпочаті проекти по цифровізації процесів військового обліку: е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили збройні сили, а й дали інструменти для введення змін в інші складові сектора безпеки і оборони", - підкреслив міністр.

Таран зазначив, що законом створений інститут резервістів-контрактників, які добровільно підписуватимуть контракт. На них пошириться весь комплекс соціальних пільг і гарантій, передбачених для мобілізованих осіб.

Нагадаємо, вчора Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Він дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

Як писало РБК-Україна 15 вересня 2020-го народні депутати підтримали цей законопроект у першому читанні.

Так, у кінці січня комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді остаточно схвалити цей закон.

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