В Україні змінили правила реєстрації авто: що потрібно знати

В Україні поміняли правила реєстрації транспортних засобів (Колаж РБК-Україна)

В Україні змінили процедуру державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Рішення було прийнято Кабінетом міністрів України 16 грудня 2020 року.

У документі, який розмістили на офіційному сайті уряду, вказані всі зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Що було дозволено:

Реєстрацію нових транспортних засобів прямо в автосалонах

Надання документів для перереєстрації через "електронний кабінет водія"

Замовлення індивідуальних номерних знаків через "електронний кабінет водія"

Оформлення договору купівлі-продажу з використанням сервісу "електронний кабінет водія"

Спрощена реєстрація транспортних засобів на користь страхової компанії, за які виплачено страхувальникам повна страхова сума

Розширено список причин для скасування проведеної державної реєстрації транспортних засобів (Підробка номерних деталей кузова, махінації з документами, невідповідність митних документів)

На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на ПМЖ і транспортні засоби, які вивозять за кордон у зв'язку з їх відчуженням, видаються засоби про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка терміном на два місяці

Що заборонили:

Першу державну реєстрацію мопедів, які були придбані до 23 грудня 2009 року без документів про право власності. (Такі мопеди раніше реєстрували просто за заявою в Сервісному центрі МВС).

Заборонено видавати номерні знаки одного й того ж типу з тим же інформаційним змістом на два і більше транспортних засобів (Раніше вантажний автомобіль, легковик і мотоцикл могли мати однаковий номерний знак. Це призводило до серйозних помилок у системі автофіксацій)

Якщо перереєстрація відбувається без зміни власника або на підставі свідоцтва про право на спадщину, то номерні знаки можуть перезакріпити за цими транспортними засобами (Раніше їх міняли при кожній перереєстрації в обов'язковому порядку).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого в Україні зобов'яжуть проходити техогляд і які будуть штрафи.

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