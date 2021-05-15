В Україні змінили правила призначення субсидій: у Мінсоцполітики роз'яснили умови

В Україні житлові субсидії видаватимуть за новими правилами після переоформлення, для чого одержувачам потрібно подати нову заяву та декларацію. Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна розкрила особливості процедури та пояснила, кого можуть позбавити виплат.

Про це чиновник розповіла в ефірі каналу " Україна 24 ".

Вона уточнила, що міністерство фінансів здійснює верифікацію одержувачів усіх виплат, і відповідно вносило постанову й нові правила субсидій.

"З'явилися три нові критерії: була одна машина - стало дві, було одне житло - стало два, депозит понад 56 тисяч гривень. Депозит - вимагає ще аналізу, оскільки депозит в 56 тисяч гривень може бути навіть у пенсіонерки, яка збирала, не знімала всю пенсію", - розповіла Лазебна.

Міністр пообіцяла найближчим часом внести зміни і "трошки поправити ці речі, щоб заспокоїти людей".

Лазебна наголошує, що для переоформлення субсидій у громадян є 5 місяців.

Також чиновник нагадала, що оформити субсидію можна чотирма способами: через інтернет, поштою, в Центрі надання адміністративних послуг та в Управлінні соцзахисту.

Глава Мінсоцполітики висловилася щодо можливості позбавлення громадян права отримувати субсидію при виявленні, що вони не відповідають вимогам для отримання, і, відповідно, скільком людям доведеться повертати вже призначені виплати.

"Я не можу сказати, що буде з депозитами... Ось зараз 56 тисяч гривень вартість депозиту, ми піднімемо до 100 тисяч гривень - це точно. Я просто не знаю, скільки може бути відмов при наявності депозитного рахунку. Я точно знаю, що всі інші критерії... Це може бути відмова 3% від сьогоднішньої кількості домогосподарств", - розповіла Лазебна.

При цьому міністр додала, що кожну відмову відомство аналізуватиме, і при необхідності повертатиме громадянам субсидії.