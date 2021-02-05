В Україні змінили концепцію військового призову: що чекає новобранців

Військовий призов в Україні (фото: zoda.gov.ua)

В Україні військовий призов навесні 2021 року проходитиме для строковиків за новими правилами. Так, якщо раніше призовників спершу направляли до навчальних центрів, а потім розподіляли по військових частинах, то зараз концепція змінилася.

Тепер призвані на строкову військову службу будуть відразу направлятися безпосередньо у частини. Про це передає АрміяInform.

"Цього року призовники проходитимуть базову підготовку одразу у військових частинах", - заявив офіцер сектору комплектування територіального центру комплектування, підполковник Роман Потерлевич.

Там строковики складатимуть присягу, вивчатимуть особливості служби, спілкуватимуться з командиром і визначатимуться з професією. І тільки після цього їх направлять до навчальних центрів для навчання конкретній військовій спеціальності.

Підполковник схвально висловлюється про таке нововведення і зазначає, що для командирів частин воно - на руку. Адже офіцерам вже після спілкування з призовниками буде простіше визначити, хто на що здатний і кому яка спеціальність краще підійде.

Також повідомляється, що точної цифри новобранців призову "Весна-2021" у Вінницькому територіальному центрі комплектування ще немає. Проте орієнтовно очікують не менше ніж 700 призовників.

Попередньо збільшили кількість "місць" прикордонники.

"Якщо під час минулого року до прикордонних частин ми призвали близько 30-40 осіб, то нині плануємо понад сотню. Цифри ще досить приблизні, та підготовка триває активними темпами вже кілька тижнів. Це і уточнення списків, вивчення справ, розпочали роботу медичні комісії", - розповів офіцер.

Перші відправки призовників до військових частин заплановано на квітень.

Нагадаємо, раніше військові юристи пояснили, хто звільняється від призову на строкову службу в Україні.

Також ми писали, що у жовтні 2020-го головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назвав умову для відмови від військового призову в Україні.