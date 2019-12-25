В Україні випробували унікальну "натовську" артустановку: видовищне відео

В Україні випробували самохідну артилерійську установку "Богдана" у справі, провівши гідропостріл. Нова важка САУ - перша вітчизняна система озброєння стандарту НАТО. Вона має "натовський" калібр 155 мм, замість "радянського" 152, який використовується в українських Збройних силах.

Артустановку перевірили на полігоні під Дніпром, йдеться в повідомленні Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували коротке відео, на якому показаний постріл.

Зазначається, що стрільба дала можливість перевірити усі системи зброї.

В підприємстві розповіли, що тепер у планах провести випробування зі стрільбою інертними снарядами, а після буде вже бойовими.

САУ "Богдана" була спільно розроблена Краматорським заводом важкого верстатобудування та компанією "Українська бронетехніка".

Відео: В Україні пройшли випробування САУ "Богдана"

Нова автомобільна артустановка має спарену броньовану кабіну для розміщення розрахунку бойової машини, автоматизовану систему наведення та систему зарядки боєприпасів. На САУ розташовані контейнери, які можуть вмістити від 20 снарядів.

Відео: САУ "Богдана" має "натовський калібр" 155 мм

Як розповідали в "Українському мілітарному порталі", САУ "Богдана" виконана на колісному шасі 6х6 КрАЗ (на такій раніше розробляли 152-мм САУ "Мста-К").

Нова українська гаубиця САУ "Богдана" - перша вітчизняна установка стандарту НАТО (Фото: facebook.com/yuri.biriukov)