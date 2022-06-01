В Україну знову йде похолодання: синоптики назвали дату й оновили прогноз

Погода в Україні принесе деяке похолодання 5-6 червня - температура знизиться в більшості областей до +20 вдень і +10 градусів вночі. Поки ж нас чекають кілька спекотних днів з періодичними дощами й грозами.
Читайте нижче в нашому матеріалі, що буде з погодою до кінця тижня й на початку наступного.
За даними синоптика Наталки Діденко, в четвер 2-го червня в Україні буде тепло й спекотно.
У більшості областей очікується +23+29 градусів. На півдні та сході до +30 градусів, а на заході +22+28 градусів
Дощі найближчої ночі очікуються у східних областях - короткочасні, місцями з грозами.
Вдень волога погода з періодичними дощами та грозами охопить більшу частину України, а на сході, в Криму та Приазов‘ї опади в денні години припиняться.
У Києві 2-го червня короткочасний дощ з грозою ймовірний в другій половині дня або ввечері. При грозі може розігнатися сильний рвучкий вітер. Температура повітря очікується +25+26 градусів.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що 3-4 червня так само буде тепло (+23+26), а на півдні та сході - спекотно - до +30 і вище. Місцями очікують дощі та грози.
5 червня посвіжішає на заході та півночі, +20+23 (на Закарпатті тепліше, +24+26), в центрі +23+26, а на сході та півдні все ще спека, +28+33. Грози та дощі ймовірні по всій країні.
В понеділок 6 червня знову від +20 до +26 градусів, а на сході та півдні знизиться до +25+28. Вночі прохолода прийде в західні та північні області - тут +10+15.
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