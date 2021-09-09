В Україні хочуть заборонити одноразовий посуд і ватні палички: порушникам готують штрафи
В Україні планують обмежити використання одноразового пластику, а також ввести заборону на його виробництво і ввезення в країну. Відповідну ініціативу висунули в міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. Для порушників заборон передбачаються штрафи.
Що саме може потрапити під табу, як це торкнеться виробників продукції, та які санкції чекають порушників - читайте в матеріалі нижче.
Яку продукцію з пластику хочуть заборонити
Глава відомства Роман Абрамовський у своєму Facebook поінформував, що в законопроекті пропишуть заборону на виробництво, ввезення на територію України та введення в обіг таких одноразових пластикових виробів:
- соломинок;
- столових приладів (виделки, ложки, ножі, ложки, палички, шпажки, мішалки для напоїв);
- посуд (тарілки, склянки тощо);
- паличок для тримання повітряних куль та основа для них;
- гігієнічних ватних паличок;
- ємностей для їжі та напоїв (наприклад, контейнери);
- кришок від ємностей для напоїв;
- ємностей для їжі та напоїв зі вспіненого пінополістиролу;
- виробів з оксобіорозкладного пластику.
Також зазначається, що така продукція на ринку вже має альтернативи. Зокрема, замість пластикових гранул, як сировини для виробництва одноразової продукції, міністр запропонував гранули з кукурудзяного крохмалю, які повністю біорозкладані. А замість одноразового пластику можна використовувати дерев'яні прибори.
Що не заборонять - то промаркують
У міністерстві запропонували ввести обов'язкове маркування для деяких виробів, що містять пластик, але які поки не потрапляють під заборону. А саме, для:
- вологих серветок,
- засобів особистої жіночої гігієни,
- підгузок,
- тютюнових виробів з фільтрами.
"Нове маркування буде "маячком" для споживачів, що така продукція має негативний вплив на навколишнє середовище, тому краще зменшити її використання або взагалі відмовитися", - розповів Абрамовський.
Які штрафи чекають на порушників
За словами міністра, в законопроекті будуть вказані штрафи та покарання, передає "Укрінформ".
Зокрема, фізосіб-підприємців (ФОПів) пропонують штрафувати за виготовлення та розповсюдження пластикових виробів від 17 до 51 тисячі гривень.
За повторне таке порушення сума зросте і становитиме від 85 до 170 тисяч гривень.
На думку чиновника, такі істотні суми штрафів мають сприяти сумлінному виконанню закону.
Абрамовський додав, що на те, щоб переорієнтувати виробництво і продаж виробів, дається рік.
Раніше повідомлялося, що за літо харківські активісти самостійно врятували річку від екокатастрофи, і винесли 108 тонн сміття.