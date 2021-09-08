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В Україні хочуть заборонити одноразовий посуд

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Київ, Середа 08 вересня 2021 17:56
В Україні хочуть заборонити одноразовий посуд Фото: в Україні можуть заборонити використання одноразового посуду (facebook.com/abramovskyy.roman)
Автор: Сергій Пишкін

Роман Абрамовський планує обмежити використання одноразового пластику. Відповідно до документа, планується заборонити його виробництво та ввезення на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського.

За словами Абрамовського, документ планують зареєструвати у Верховній раді до кінця жовтня. Відповідно до концепції обмеження обігу одноразових виробів із пластику, в Україні можуть заборонити виробництво й ввезення:

  • соломинок;
  • столових приборів;
  • посуду;
  • паличок для тримання повітряних куль та основа для них;
  • ємностей для їжі та напоїв;
  • кришок від ємностей для напоїв;
  • ємностей для їжі та напоїв зі вспіненого пінополістиролу;
  • виробів з оксобіорозкладного пластику.

"Також пропонуємо запровадити маркування для деяких виробів, що містять пластик, але поки що не потрапляють під заборону. Зокрема, для: вологих серветок, засобів особистої жіночої гігієни, підгузок, тютюнових виробів з фільтрами", - додав Абрамовський.

Міністр відзначив, що у разі прийняття законопроєкту, усі заборони наберуть чинності через рік.

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