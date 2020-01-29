В Україні хочуть ввести "новий" податок: будуть платити навіть ув'язнені

Кабінет міністрів України хоче стягувати податок ЄСВ (єдиний соціальний внесок для підприємців) з українських в'язнів. Таку ініціативу запропонував уряд в законопроекті № 2790, який вже зареєстрований у Верховній Раді.

Кабмін пропонує виділити в окрему категорію платників ЄСВ підприємства, організації, установи та інші юридичні особи, які у своїй діяльності використовують працю засуджених. При цьому ЄСВ буде нараховуватися не з мінімальної зарплати, а з фактичної, яку отримує засуджений.

У пояснювальній записці зазначено, що ув'язнені не можуть отримувати "мінімалку", оскільки працюють неповний робочий день і, відповідно, не виконують норму виробітку.

Метою нового законопроекту "створення умов для організації залучення засуджених до праці і зменшення фінансового навантаження на фонд оплати праці установ виконання покарань та підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України".

При цьому Єдиний соціальний внесок встановлюється у розмірі 22% бази нарахування єдиного внеску, що передбачено частиною п'ятою статті 8 Закону.

Нагадаємо, що українським водіям хочуть збільшити штрафи до 85 тисяч, а за деякі порушення можливий навіть арешт та конфіскація автомобіля.