В Україні хочуть урізати бюджет: хто може залишитися без грошей

Карантин в Україні та епідемія коронавірусу призвели до того, що економіка країни сильно постраждала і влада задумалася над тим, щоб переглянути бюджет на 2020 рік. На цей момент Кабінет міністр вніс документ з пропозиціями на розгляд Верховної Ради та депутатам належить вирішити, хто найближчим часом залишиться без фінансування.

Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, в пропозиціях Кабміну багато змін. Зокрема, пропонується:

Створити у державному бюджеті стабілізаційний фонд у розмірі 124 мільярдів гривень, який буде розподілятися в ручному режимі.

Урізати витрати на програми освіти ("Нова українська школа")

Урізати витрати на регіональний розвиток (ДФРР, субвенції ОТГ на інфраструктуру, соцэконом)

Скоротити витрати на підтримку сільгоспвиробників

Зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень

Скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги

Урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю

Обнулити фінансування місцевих виборів у 2020 році

Як повідомив народний депутат Сергій Бабак на своїй сторінці в Facebook, в комітеті Освіти, науки та інновацій Верховної Ради категорично проти таких змін у Держбюджет.

Він додав, що Мінфін пропонує фактично скасувати все фінансування освіти та науки, крім заробітних плат:

Скасувати фінансування наукових досліджень і наукового обладнання.

Скасувати підтримку пріоритетних напрямів наукових досліджень.

Скасувати гранти на дослідження через Національний Фонд досліджень

Скасувати придбання ВНЗ та науковими установами обладнання

Повністю скасувати фінансування Фонду розвитку вищих навчальних закладів та будь-яких капітальних видатків на установи вищої освіти

У НУШ – скасувати фінансування на меблі, обладнання та перепідготовку вчителів

Скасувати доплати молодим вчителям

Скоротити фінансування навчання лікарів (скасувати фінансування підвищення кваліфікації лікарів, скасувати реалізацію механізму стажування лікарів-інтернів, безперервного професійного розвитку лікарів, єдиний державний кваліфікаційний іспит, заходи щодо контролю якості освіти)

Скоротити фінансування професійно-технічних навчально-практичних центрів

Скоротити фінансування Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державної атестації та акредитації навчальних закладів

Всіх інвестиційних проєктів в університетах, наприклад, інвестиційного проєкту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету"

Скасувати створення "Музею науки", і значно скоротити фінансування Малої академії наук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через карантин в Україні люди можуть залишитися без готівкових грошей.