В Україні хочуть зменшити кількість призовників цієї осені: у чому причина

В Україні під час осіннього призову на строкову службу в армію планують призвати менше громадян, ніж зазвичай. У Генеральному штабі розповіли, що така ініціатива пов'язана з достатньою кількістю контрактників у лавах ЗСУ.

Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд у Кабмін. Про це в суботу, 29 серпня, передали в Управлінні по зв'язках з громадськістю ЗСУ.

Всього з початку 2020-го було залучено до військової служби за контрактом в українську армію 25 тисяч осіб, з яких понад 2 тисячі - офіцерський склад.

У Генштабі заявили, що це "дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу" під час осіннього призову, який планується на жовтень - грудень цього року.

Як оголошували в Міністерстві оборони, у 2020 році призов на строкову службу юнаків, яким виповнилося 20 років, є обов'язковим. При цьому з 18 і 19-ти - виключно за згодою призовників.

Військовослужбовці строкової служби не залучаються до участі в операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть запровадити новий вид військової служби, і розповідали, кого і коли будуть призивати.

Нагадаємо, що через карантин весняний призов на строкову службу в армію пересунули на літо, і процес супроводжувався цілою низкою скандалів. Випускники шкіл, які планували вступати до внз, скаржилися, що їх силоміць забирають в армію та тримають у військкоматі.