В Україні хочуть перейменувати низку міст: які саме і чому

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вже звернувся до керівників низки органів місцевого самоврядування з відповідною пропозицією, підписавши кілька десятків звернень.

Зазначається, що така ініціатива послідувала після численних скарг громадян на те, що назви низки н.п. носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису, розповів чиновник в ефірі "Українського радіо".

Він також нагадав, що відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, спусків, проїздів, проспектів, площ, площ, набережних, мостів та інших об'єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

Про які міста йдеться

Арбузинка

Сєвєродонецьк

Южноукраїнськ

Южне

Спокойствіє

Надєждівка

Переводчикове

Луч

Первомайське

Первомайськ

...та "багато інших".

"Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль та були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади", - пояснив Кремінь.

За словами омбудсмена, для приведення географічних назв у відповідність з правописом, стандартами державної мови та вимогами статті 41 Закону "мають бути вжиті всі необхідні заходи".

"Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструмента об'єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки", - наголосив Кремінь.