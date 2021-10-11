ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На Прикарпатті виявили "армію ботів", яка поширювала вірусні програми

Новость на русском →
Івано-Франківська область, Понеділок 11 жовтня 2021 11:05
На Прикарпатті виявили "армію ботів", яка поширювала вірусні програми Фото: на Прикарпатті виявили "армію ботів", яка поширювала вірусні програми (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківській області правоохоронці заблокували діяльність хакера, який створив "армію ботів". Через неї зловмисник поширював вірусні програми і здійснював DDoS- та спам-атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією СБУ, до так званої "армії ботів" входили понад 100 тисяч фейкових облікових записів.

Встановлено, що хакером виявився житель Івано-Франківської області, він займався зламуванням сайтів та підбором паролів до скриньок електронної пошти.

Як повідомили в СБУ, замовників чоловік знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Крім того, слідчі встановили, що фігурант є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, яка внесена в список санкцій РНБО.

Так, чоловік виготовляв і видавав користувачам дані цієї платіжної системи, для подальших проведень транзакцій.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину під час яких вилучили комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.

Наразі чоловіку готується повідомлення про підозру за:

  • ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
  • ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) ККУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Кібератака
NEWS
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
DAILY
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"