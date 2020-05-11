Україні загрожує спалах ще однієї небезпечної інфекційної хвороби

Україні загрожує спалах туберкульозу, якщо ситуація з медичною реформою залишиться без змін. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, 332 лікарні з 1650 в Україні у 2020 році мають тільки половину бюджету у порівнянні з попереднім роком. Ці установи опинилися під загрозою закриття, сказав міністр в ефірі каналу "Україна 24".

І найбільша загроза нависла над протитуберкульозною службою. У відомстві порахували, що якщо залишити ситуацію без змін, то рівень захворюваності на туберкульоз в країні зросте на 20%.

Зазначимо, що згідно з даними Державної служби статистики, в Україні від туберкульозу померло за січень-лютий 2020 року 581 людей. Тобто за рік це близько 3500 тисяч. Епідемія туберкульозу була оголошена в країні ще в 1995-му - фактично, її досі не подолали. Україна й досі входить в число країн з найгіршою ситуацією з туберкульозом.

Максим Степанов запевнив, що другий етап медреформи вони не мають наміру зупиняти, але видозмінювати її потрібно.

Крім туберкульозної служби під загрозою закриття опинилися і психіатричні клініки. З 65 можуть бути закриті 53 лікарні такого профілю. Там знаходяться на лікуванні 22 тисячі хронічних хворих, що повністю втратили соціальні зв'язки. Якщо лікарні закриють, ці люди просто опиняться на вулиці.

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