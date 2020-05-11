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Коронавірус легко отримати в цьому місці: лікар про небезпеку ослаблення карантину

STYLERКоронавірус    11.05.2020 - 08:06
Коронавірус легко отримати в цьому місці: лікар про небезпеку ослаблення карантину
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус можна легко "підчепити" у деяких закладах, що запрацюють після ослаблення карантину з 11 травня

Коронавірус можна з великою долею ймовірності отримати в перукарнях і салонах краси, яким дозволили працювати з сьогодні, 11 травня. Про це розповів колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

За словами лікаря, ефективність маски значно знижується при тривалому носінні, а майстер тісно контактує з клієнтом під час процедур, особливо при стрижці.

Екссанітарний лікар каже, що перукар при стрижці вступає в досить тісний контакт, схиляється над головою клієнта, пише Obozrevatel.

Сергій Бережнов вважає, що повсякденні маски, що ми використовуємо, майже не захищають нас самих від вірусу. Вони більше служать для захисту оточуючих від того, що ми самі видихаємо. Тому фахівець радить українцям надягати респіратор при поході в перукарню.

Збільшує ризик і те, що такі заклади найчастіше маленькі, вентиляція в них не дуже хороша. А застояне повітря дуже люблять всі віруси, в тому числі і COVID-19.

Також не варто сподіватися й на відповідальність самих майстрів. Адже ви не знаєте, як часто вони змінюють маску, і чи не вийшли вони на роботу з симптомами ГРВІ.

Для більшого захисту від вірусу в таких закладах треба раз на годину проводити провітрювання, обробляти дезінфекторами поверхні. Якщо ж всіх правил будуть дотримуватися, то ризик зараження буде мінімальним.

Раніше ми писали, що у Львові скасували відкриття перукарень та салонів через значний стрибок хворих, як в місті, так і в області.

Теги Новини України Коронавірускарантин
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